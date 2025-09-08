#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Гроб с телом Армани вывезли из его театра

Похороны Джорджо Армани, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 06:50 Фото: Х/VanityFairIt
7 сентября катафалк с гробом итальянского модельера Джорджо Армани покинул театр "Армани" в Милане, сообщает Zakon.kz.

Ранее тело короля итальянской моды было выставлено там для прощания в течение выходных.

Как передает местное издание Rai News, церемония пройдет в понедельник в церкви Святого Мартина. На ней будут присутствовать максимум 20 человек. Вход будет проводиться только по приглашению.

Несколько лет назад Армани лично восстановил семейный склеп, где уже покоятся его родители и брат.

Модельер Армани умер в возрасте 91 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
