Эрдоган провел экстренное заседание после сообщений о возможной попытке госпереворота

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения о вероятности попытки госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

О путче Эрдогана предупредил его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели. Он, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки, пишет Türkiye.

Недавно в Турции был уволен ряд сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, которых обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". Бахчели заявил Эрдогану, что речь может идти о заговоре против власти, с учетом которого обойтись отстранением лишь нескольких полицейских нельзя.

Эрдоган также выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии 15 мая в парламенте.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Тогда погибли 248 человек и более 2,7 тысячи получили ранения. В стране после этого были арестованы около 50 тысяч человек.