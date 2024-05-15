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Эрдоган провел экстренное заседание после сообщений о возможной попытке госпереворота

Провел заседание в связи с попыткой госпереворота, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 09:10 Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения о вероятности попытки госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

О путче Эрдогана предупредил его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели. Он, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки, пишет Türkiye.

Недавно в Турции был уволен ряд сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, которых обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". Бахчели заявил Эрдогану, что речь может идти о заговоре против власти, с учетом которого обойтись отстранением лишь нескольких полицейских нельзя.

Эрдоган также выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии 15 мая в парламенте.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Тогда погибли 248 человек и более 2,7 тысячи получили ранения. В стране после этого были арестованы около 50 тысяч человек.

Константин Вноровский
Эрдоган Реджеп Тайип Турция 2024 год Госперевороты Политика
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