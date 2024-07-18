Эрдоган в беседе с Трампом осудил покушение на его жизнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом попытку покушения на его жизнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила канцелярия турецкого лидера.





"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, 45-м президентом и кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. В ходе беседы обсуждались покушение на Трампа и события, произошедшие после него. Президент Эрдоган в очередной раз осудил покушение на Дональда Трампа и выразил пожелания скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 14 июля 2024 года выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

15 июля стали известны подробности о стрелявшем.