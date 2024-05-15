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Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии

Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 19:19 Фото: Facebook/robertficosk
Сегодня, 15 мая 2024 года, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение – неизвестный выстрелил в него несколько раз, сообщает Zakon.kz.

В политика выстрелили после того, как он покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова.

"Сегодня на Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил множественные ранения и в настоящее время находится в опасном для жизни состоянии. В данный момент его перевозят на вертолете в Банска-Быстрицу, поскольку доставка в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость срочного вмешательства. Все решится в ближайшие несколько часов", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Роберта Фицо.

Стрелка, как пишет dennikn.sk, задержала полиция. По предварительной информации покушавшийся, задержанный является пенсионером из города Левице. Он стрелял из короткоствольного оружия, на которое у него есть разрешение. Его мотивы пока неизвестны.

Как заявила президент Словакии Зузана Чапутова, она решительно осуждает покушение на Фицо, и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Генпрокурор страны Марош Жилинка назвал случившееся покушением на словацкую государственность. По его словам, нападение стало результатом попыток посеять вражду в словацком обществе в последние месяцы.

Национальное криминальное агентство занялось расследованием преступления.

Роберту Фицо 59 лет. Он впервые возглавил правительство Словакии в 2016 году, однако спустя два года ушел в отставку на фоне протестов из-за убийства известного в стране журналиста Яна Куцяка и его невесты. В 2023 году партия Роберта Фицо SMER выиграла выборы, что позволило политику сформировать коалиционное правительство.

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