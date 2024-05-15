Стало известно о состоянии премьер-министра Словакии после покушения

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил новостной портал standard.sk со ссылкой на источники.

В профиле премьер-министра в Facebook говорится, что Фицо находится в "опасном для жизни состоянии". Информацию также подтвердили в аппарате правительства Словакии.

Премьер-министра доставили на вертолете в больницу в Банска-Бистрице, где его прооперируют.

Фицо получил два ранения в область брюшной полости и одно ранение в плечо. Одна пуля прошла через живот в бедренную кость. СМИ Словакии пишут, что совершивший покушение 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула легально владел огнестрельным оружием.



Ранее сообщалось, что на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение.