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Стало известно о состоянии премьер-министра Словакии после покушения

покушение, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 21:26 Фото: Facebook/robertficosk
15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил новостной портал standard.sk со ссылкой на источники.

В профиле премьер-министра в Facebook говорится, что Фицо находится в "опасном для жизни состоянии". Информацию также подтвердили в аппарате правительства Словакии.

Премьер-министра доставили на вертолете в больницу в Банска-Бистрице, где его прооперируют.

Фицо получил два ранения в область брюшной полости и одно ранение в плечо. Одна пуля прошла через живот в бедренную кость. СМИ Словакии пишут, что совершивший покушение 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула легально владел огнестрельным оружием.

Ранее сообщалось, что на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение.

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