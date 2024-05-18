Израильская армия ликвидировала террориста Ислама Хамайсе
Фото: wikipedia
В результате авиаудара по оперативному центру террористов на Западном берегу в Дженине ЦАХАЛ ликвидирован высокопоставленный террорист Ислам Хамайсе, сообщает Zakon.kz.
По данным Армии Израиля истребитель и вертолёт ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра инфраструктуры террористов. Там и находился Хамайсе.
Как утверждает источник, Хамайсе ответственен за теракты на Западном берегу.
Также отмечается, что во время удара в центре находились ещё несколько высокопоставленных террористов, которые планировали новые атаки.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль нанёс удар при помощи БПЛА по автомобилю боевиков "Аль-Гамаа аль-Исламия" в районе КПП "Маснаа" на ливано-сирийской границе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript