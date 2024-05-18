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Израильская армия ликвидировала террориста Ислама Хамайсе

Израильская армия ликвидировала террориста Ислама Хамайсе, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 05:24 Фото: wikipedia
В результате авиаудара по оперативному центру террористов на Западном берегу в Дженине ЦАХАЛ ликвидирован высокопоставленный террорист Ислам Хамайсе, сообщает Zakon.kz.

По данным Армии Израиля истребитель и вертолёт ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра инфраструктуры террористов. Там и находился Хамайсе.

Как утверждает источник, Хамайсе ответственен за теракты на Западном берегу.

Также отмечается, что во время удара в центре находились ещё несколько высокопоставленных террористов, которые планировали новые атаки.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль нанёс удар при помощи БПЛА по автомобилю боевиков "Аль-Гамаа аль-Исламия" в районе КПП "Маснаа" на ливано-сирийской границе.

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