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Более 900 бойцов ХАМАС ликвидировала израильская армия в Рафахе

бойцов ХАМАС ликвидировала армия Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 00:47 Фото: pixabay
2 июля начальник израильского Генштаба Герци Халеви заявил, что вооруженные силы страны (ЦАХАЛ) ликвидировали более 900 бойцов и командиров палестинского движения ХАМАС за время операции в городе Рафахе в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

"Я не хочу брать факты с потолка, и мы видели это собственными глазами. Мы насчитали более 900 убитых террористов из бригады "Рафах", включая командиров, по крайней мере одного командира батальона, многих командиров отрядов и оперативников". Герци Халеви

По его словам, на данный момент усилия армии сосредоточены на уничтожении инфраструктуры ХАМАС, это потребует время. Халеви уточнил, что Израиль не хочет "оставлять Рафах с нетронутой террористической инфраструктурой".

Ранее сообщалось, что около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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