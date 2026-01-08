Актриса рассказала о личных потерях после расставания с Беном Аффлеком

53-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер рассказала о последствиях расставания с актером Беном Аффлеком в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Marie Claire, она назвала этот период одним из самых тяжелых в своей жизни. Актриса подчеркнула, что самыми болезненными были внутренние переживания, а не слухи вокруг развода в прессе.

"Развод лишил меня настоящего партнерства и дружбы", – поделилась Гарнер.

Артистка также отметила, что намеренно изменила свои отношения с друзьями и близкими, стараясь создать поддерживающее пространство для себя.

"Вот в чем секрет вашей жизнестойкости – во взаимоотношениях и людях, которые помогают вам пройти через трудности", – сказала Гарнер.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У Гарнер и Аффлека трое общих детей – Вайолет Энн и несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Экс-супруги продолжают совместное воспитание детей.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес поставила окончательную точку в отношениях с Беном Аффлеком.