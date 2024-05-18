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Напавшего на мужа экс-спикера Конгресса США Нэнси Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

суд, флаг США, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 12:33 Фото: freepik
44-летнему Дэвида Депапу, которого присяжные в конце ноября признали виновным в попытке похищения федерального чиновника и нападении на члена семьи федерального чиновника, приговорили к 30 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Депап получил 20 лет по одному пункту обвинения и 30 лет по другому, причем он будет отбывать оба срока одновременно. Ему зачтены 18 месяцев, которые он уже провел под стражей.

Защита просила ограничиться 14 годами, подчеркивая, что у Депейпа не было криминального прошлого, а нападение он совершил в тяжелой жизненной ситуации. Судья Джеклин Скотт Корли, зачитывая приговор, объяснила, что учла беспрецедентность факта проникновения в дом чиновника.

В ходе разбирательства Дэвид Депап признал, что он ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско 28 октября 2022 года, чтобы взять спикера в заложники и "сломать ей коленные чашечки", если она солжет ему. Он также признался, что нанес удары ее мужу – Полу Пелоси молотком, когда приехала полиция, заявив, что его план покончить с коррупцией в правительстве рухнул.

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после покушения на мужа приглашала домой в Сан-Франциско священнослужителей, чтобы они провели обряд экзорцизма. 

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