У жены президента Сирии Башара Асада выявили лейкемию
Фото: Instagram/syrianpresidency
Врачи диагностировали у первой леди Сирии Асмы Асад лейкемию, сообщает Zakon.kz.
В заявлении канцелярии президента страны Башара Асада говорится, что после появления ряда клинических симптомов, а также проведения медицинских обследований и анализов первой леди Асме Асад был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз".
Сейчас женщина проходит лечение.
В августе 2018 года у жены Асада нашли рак груди на ранней стадии, и она лечилась в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года ей удалили опухоль. В августе того же года первая леди сообщила, что выздоровела.
Асме Асад 48 лет.
23 марта рак обнаружили у Кейт Миддлтон.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript