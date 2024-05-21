У жены президента Сирии Башара Асада выявили лейкемию

Врачи диагностировали у первой леди Сирии Асмы Асад лейкемию, сообщает Zakon.kz.

В заявлении канцелярии президента страны Башара Асада говорится, что после появления ряда клинических симптомов, а также проведения медицинских обследований и анализов первой леди Асме Асад был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз".

Сейчас женщина проходит лечение.

В августе 2018 года у жены Асада нашли рак груди на ранней стадии, и она лечилась в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года ей удалили опухоль. В августе того же года первая леди сообщила, что выздоровела.

Асме Асад 48 лет.

23 марта рак обнаружили у Кейт Миддлтон.