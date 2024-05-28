В США журналистка случайно проглотила муху в прямом эфире

В США журналистка телеканала Boston25 Ванесса Уэлч случайно проглотила муху в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

Этот эпизод стал вирусным в соцсетях. Так, в середине новостного репортажа муха приземлилась ей на лицо рядом с глазом, а затем переместилась ей в рот. Уэлч проглотила насекомое и, скорчив небольшую гримасу, продолжила работать как ни в чем не бывало.

Телеведущая съела муху в прямом эфире. Видео: Афиша Daily / Telegram pic.twitter.com/vjm4Y6FCof — Фото/Видео (@FotoVid81878667) May 27, 2024

В сети пользователи удивились поступку журналистки и теперь восхваляют ее самообладание профессионализм в эфире. А самые восторженные требуют даже повысить журналистке зарплату.

В этом же месяце также произошел интересный случай в Москве. Там журналистка телеканала "Москва 24" Ксения Поликарпова прочитала рэп во время прямой трансляции военного парада 9 мая.