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В США журналистка случайно проглотила муху в прямом эфире

Телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 06:20 Фото: pixabay
В США журналистка телеканала Boston25 Ванесса Уэлч случайно проглотила муху в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

Этот эпизод стал вирусным в соцсетях. Так, в середине новостного репортажа муха приземлилась ей на лицо рядом с глазом, а затем переместилась ей в рот. Уэлч проглотила насекомое и, скорчив небольшую гримасу, продолжила работать как ни в чем не бывало.

В сети пользователи удивились поступку журналистки и теперь восхваляют ее самообладание профессионализм в эфире. А самые восторженные требуют даже повысить журналистке зарплату.

В этом же месяце также произошел интересный случай в Москве. Там журналистка телеканала "Москва 24" Ксения Поликарпова прочитала рэп во время прямой трансляции военного парада 9 мая.

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