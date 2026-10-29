От Чукотки до Индонезии: как развивается атомная энергетика малой мощности

Российская госкорпорация "Росатом" планирует построить еще четыре атомные станции малой мощности в плавучем исполнении. Одновременно компания расширяет сотрудничество с Индонезией, где намерена реализовать проект атомной генерации общей мощностью 200 мегаватт.

Как сообщает издание Vneconomy со ссылкой на "Интерфакс", новые атомные станции малой мощности предназначены для энергоснабжения удаленных населенных пунктов и крупных промышленных предприятий.

Такие станции особенно востребованны в регионах, где отсутствуют развитые электрические сети, а строительство крупных энергетических объектов затруднено. В отличие от крупных АЭС станции малой мощности занимают меньше места и могут размещаться в регионах, где строительство традиционных электростанций затруднено или экономически нецелесообразно. Такие объекты могут работать как на суше, так и в плавучем исполнении.

От Чукотки до новых проектов АЭС малой мощности

Опыт эксплуатации атомных станций малой мощности у России уже имеется. С 2020 года в городе Певек на Чукотке работает первая в мире плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов". Станция оснащена двумя реакторами КЛТ-40С общей электрической мощностью 70 мегаватт. Она обеспечивает электроэнергией Чаун-Билибинский энергоузел, в том числе населенные пункты и горнодобывающие предприятия региона. По данным "Росатома", за время эксплуатации "Академик Ломоносов" выработал почти 1,4 млрд киловатт-час электроэнергии.

Сейчас госкорпорация развивает следующее поколение атомных станций малой мощности с реакторами семейства РИТМ. Эти установки созданы на основе технологий, которые уже используются на российских атомных ледоколах. В частности, на Чукотке реализуется проект энергоснабжения крупного меднодобывающего комплекса. Для него предусмотрено строительство трех основных и одного резервного плавучих энергоблоков мощностью по 106 мегаватт каждый. Общая рабочая мощность трех блоков составит 318 мегаватт.

Индонезия получит два плавучих атомных энергоблока

Параллельно с российскими проектами "Росатом" расширяет сотрудничество с зарубежными странами. В октябре корпорация подписала соглашение с индонезийской компанией PT Pembangkit Listrik Nuklir об электроснабжении провинции Северное Малуку на востоке Индонезии.

Проект предусматривает размещение двух плавучих энергоблоков ПЭБ-100 мощностью по 100 мегаватт каждый у северной части острова Хальмахера в провинции Северное Малуку. Для производства электроэнергии будут использоваться реакторные установки РИТМ-200М, разработанные для эксплуатации в том числе в условиях теплого климата.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал соглашение важным этапом сотрудничества двух стран.

При этом мы обсуждаем не просто поставки электроэнергии, а создание долгосрочного партнерства. Отмечу, что это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока, – заявил Алексей Лихачев.

В свою очередь генеральный директор PT Pembangkit Listrik Nuklir Юди Утомо Имарджоко отметил, что атомная энергетика позволит обеспечить растущие потребности Индонезии в электроэнергии, особенно в восточных регионах страны.

Ядерная энергетика предлагает устойчивое решение для удовлетворения растущих потребностей страны в электроэнергии и открывает дополнительные возможности для экономического развития, прежде всего в восточных регионах Индонезии, – подчеркнул Юди Утомо Имарджоко.

В чем преимущества АЭС малой мощности

Атомные станции малой мощности отличаются от традиционных АЭС размерами, установленной мощностью и возможностями размещения. По данным "Росатома", такие станции могут быть востребованны в удаленных регионах, где строительство крупных энергетических объектов требует значительных затрат, а существующих электрических сетей недостаточно для обеспечения потребителей.

Одно из преимуществ АЭС малой мощности заключается в возможности строительства небольшими блоками. Это позволяет подбирать мощность станции с учетом потребностей конкретного региона или промышленного предприятия. Кроме того, такие станции занимают меньшую площадь, а их строительство может требовать меньше времени и капитальных вложений по сравнению с крупными АЭС.

Еще одной особенностью АЭС малой мощности является стабильная выработка электроэнергии. В отличие от солнечных и ветровых электростанций, работа атомных энергоблоков не зависит от погодных условий. Они могут обеспечивать электроэнергией предприятия, которым требуется круглосуточное энергоснабжение.

При этом атомные станции малой мощности могут использоваться не только для производства электроэнергии, но и для теплоснабжения и опреснения воды. В "Росатоме" также отмечают, что использование таких станций позволяет сократить зависимость удаленных территорий от поставок дизельного и других видов традиционного топлива.

АЭС малой мощности строят и на суше

Развитие малой атомной энергетики не ограничивается плавучими станциями. "Росатом" также реализует проекты наземных АЭС малой мощности. Один из таких проектов находится в Якутии, в районе поселка Усть-Куйга. Здесь предусмотрено строительство станции с реактором РИТМ-200Н электрической мощностью 55 мегаватт.

Станция предназначена для энергоснабжения удаленных северных территорий, в том числе предприятий, которые будут заниматься освоением золоторудного месторождения Кючус. Еще один зарубежный проект реализуется в Узбекистане, где "Росатом" строит атомную станцию малой мощности с реакторными установками РИТМ-200Н.

Кроме того, российская корпорация разрабатывает реактор "Шельф-М" электрической мощностью до 10 мегаватт. Такие установки предназначены для труднодоступных районов с небольшим потреблением электроэнергии. Особенность проекта заключается в том, что основное оборудование предполагается собирать на заводе и доставлять на площадку в готовом виде. Это позволяет сократить объем строительных работ непосредственно на месте размещения станции.