Маленьких серых тюленей выпустили в Финский залив

27 мая в Финский залив выпустили пять серых тюленят, сообщает Zakon.kz.

Найденных ранее морских обитателей вернули в естественную среду после того, как они прошли реабилитацию в петербургском фонде друзей балтийской нерпы. На подготовку к жизни на воле потребовалось полтора месяца.

До этого горожане находили детенышей в разных местах. Одних – на берегах водоемов, кого-то даже в коробках на пороге кафе.

Днем ранее в Уфе сгорел собачий приют, есть погибшие.