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В Уфе сгорел собачий приют, есть погибшие

Приют, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 05:26 Фото: ВКонтакте/boodr
26 мая в Уфе сгорел частый приют для бездомных собак "Добрые руки": две собаки погибли, несколько пропали, сообщает Zakon.kz.

Основной версией пожара рассматривается поджог. Об этом 27 мая одна из основательниц приюта рассказала ГТРК "Башкортостан". По ее словам, сотрудники МЧС нашли на месте пожара бутылку со спиртосодержащей жидкостью.

Уфа, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 05:26

Фото: ВКонтакте/boodr

Пожар уничтожил вольеры, где содержались собаки, и основное строение приюта, в котором хранились лекарства, корм и все необходимое для ухода за животными.

Жертв пожара могло быть больше. Но соседи, увидевшие огонь, выбежали разбирать забор и освобождать собак из вольеров, которые уже были охвачены огнем. Собак, которые сбежали во время пожара, продолжают искать.

Владельцы считают, что поджог мог совершить один из соседей. Многим из них не нравилось, что рядом с их домами расположен собачий приют. Истинные причины инцидента устанавливаются.

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