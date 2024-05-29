Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане

Какой будет погода в Казахстане в последние дни весеннего месяца и в первый день лета – с 30 мая по 1 июня 2024 года, узнал корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в предстоящие три дня на севере, северо-западе, востоке и в центре, а 1 июня на западе республики ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

"На юге страны, под влиянием высокого давления, прогнозируется прекращение дождей. С вторжением области высокого давления из районов Баренцева моря в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до -3°С", – рассказали синоптики.

При этом 31 мая на северо-западе, 31 мая-1 июня на севере, 1 июня на востоке Казахстана, днем на большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

на западе, юге страны до +27+35°С,

на северо-западе, севере, в центре страны до +15+25°С,

на юго-востоке до +22+27°С,

в восточных областях прогнозируется понижение температуры воздуха до +10+20°С.

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.