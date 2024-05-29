Британскую королевскую почту решил купить чешский миллиардер
Фото: royalmail.com
Совет директоров International Distribution Services (IDF), владеющей британской королевской почтой Royal Mail, одобрил предложение о поглощении от компании чешского миллиардера Даниэля Кретинского "EP Group", сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 мая пишет газета Guardian.
"Сделка по поглощению Royal Mail стала еще ближе после того, как ее владелец согласовал условия сделки на 3,57 млн фунтов стерлингов по переходу контроля чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому", – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что новые управления государственных доходов созданы в Казахстане.
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