Новые управления государственных доходов созданы в Казахстане
Фото: gov.kz
Приказом министра финансов РК от 23 мая 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.
Так, Перечень государственных учреждений – территориальных органов Комитета государственных доходов МФ РК дополнен следующими подразделениями:
- Управление государственных доходов по району Жаңасемей Департамента государственных доходов по области Абай.
- Управление государственных доходов по району Мақаншы Департамента государственных доходов по области Абай.
- Управление государственных доходов по городу Алатау Департамента государственных доходов по Алматинской области.
- Управление государственных доходов по району Үлкен Нарын Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.
- Управление государственных доходов по району Марқакөл Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане созданы новые отделы полиции.
Указом президента село Жетыген переименовано в город Алатау.
28 декабря 2023 года глава государства подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому в Восточно-Казахстанской и Абайской области были образованы новые села.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript