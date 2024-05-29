Новые управления государственных доходов созданы в Казахстане

Фото: gov.kz

Приказом министра финансов РК от 23 мая 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, Перечень государственных учреждений – территориальных органов Комитета государственных доходов МФ РК дополнен следующими подразделениями: Управление государственных доходов по району Жаңасемей Департамента государственных доходов по области Абай.

Управление государственных доходов по району Мақаншы Департамента государственных доходов по области Абай.

Управление государственных доходов по городу Алатау Департамента государственных доходов по Алматинской области.



Управление государственных доходов по району Үлкен Нарын Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.



Управление государственных доходов по району Марқакөл Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. Приказ вводится в действие со дня подписания. Ранее сообщалось, что в Казахстане созданы новые отделы полиции. Указом президента село Жетыген переименовано в город Алатау. 28 декабря 2023 года глава государства подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому в Восточно-Казахстанской и Абайской области были образованы новые села. Читайте также В Казахстане изменятся правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" Антикор раскрыл детали приговоров в Астане и Костанае за мошенничество

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