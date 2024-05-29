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Законодательство РК

Новые управления государственных доходов созданы в Казахстане

В Казахстане созданые новые управления госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 09:31 Фото: gov.kz
Приказом министра финансов РК от 23 мая 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, Перечень государственных учреждений – территориальных органов Комитета государственных доходов МФ РК дополнен следующими подразделениями:

  • Управление государственных доходов по району Жаңасемей Департамента государственных доходов по области Абай.
  • Управление государственных доходов по району Мақаншы Департамента государственных доходов по области Абай.
  • Управление государственных доходов по городу Алатау Департамента государственных доходов по Алматинской области.
  • Управление государственных доходов по району Үлкен Нарын Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.
  • Управление государственных доходов по району Марқакөл Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. 

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане созданы новые отделы полиции.

Указом президента село Жетыген переименовано в город Алатау.

28 декабря 2023 года глава государства подписал Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому в Восточно-Казахстанской и Абайской области были образованы новые села.

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