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Мощные наводнения накрыли Германию и Италию

Мощные наводнения накрыли Германию и Италию , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 00:29 Фото: pixabay
Ливни вызвали наводнения в южной Германии и в северной Италии. В Италии три человека числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 июня Еuronews, в некоторых частях южной Германии объявлено предупреждение о наводнении, самые высокие уровни подъема воды наблюдаются в западной Швабии, Верхнем Алльгое и Верхней Баварии.

"В Аугсбурге объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей и повышения уровня воды. Ожидается, что в ближайшие часы уровень воды продолжит резко повышаться. Особенно пострадают общины Фишах и Лангеннойфнах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под угрозой наводнения находится и район Боденского озера. Около 1300 человек в Меккенбойрене, Баден-Вюртемберг получили рекомендацию эвакуироваться.

"В Италии местные СМИ сообщают, что трое молодых людей пропали без вести в пятницу из-за разлива реки Натисоне на северо-востоке страны. Они позвали на помощь, поскольку находились на небольшом острове, и вода быстро поднималась из-за проливного дождя. Сейчас они числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски", – пишет телеканал.

19 мая сообщалось, что сильные дожди вызвали наводнения в некоторых частях Германии, Бельгии и Нидерландов, затопив улицы и здания и вызвав эвакуацию. 

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