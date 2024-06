Мощные наводнения накрыли Германию и Италию

Как пишет 1 июня Еuronews, в некоторых частях южной Германии объявлено предупреждение о наводнении, самые высокие уровни подъема воды наблюдаются в западной Швабии, Верхнем Алльгое и Верхней Баварии.

Отмечается, что под угрозой наводнения находится и район Боденского озера. Около 1300 человек в Меккенбойрене, Баден-Вюртемберг получили рекомендацию эвакуироваться.

ALERT – Germany: Dam break near Augsburg causes severe flooding



In Fischach in the Augsburg district, people were rescued by helicopter from their flood-stricken houses. The Augsburg district has been declared a state of emergency since this morning and some places are being… pic.twitter.com/5Bb1u1SK5u