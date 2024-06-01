Мощные наводнения накрыли Германию и Италию

Ливни вызвали наводнения в южной Германии и в северной Италии. В Италии три человека числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 июня Еuronews, в некоторых частях южной Германии объявлено предупреждение о наводнении, самые высокие уровни подъема воды наблюдаются в западной Швабии, Верхнем Алльгое и Верхней Баварии.

"В Аугсбурге объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей и повышения уровня воды. Ожидается, что в ближайшие часы уровень воды продолжит резко повышаться. Особенно пострадают общины Фишах и Лангеннойфнах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под угрозой наводнения находится и район Боденского озера. Около 1300 человек в Меккенбойрене, Баден-Вюртемберг получили рекомендацию эвакуироваться.

ALERT – Germany: Dam break near Augsburg causes severe flooding



In Fischach in the Augsburg district, people were rescued by helicopter from their flood-stricken houses. The Augsburg district has been declared a state of emergency since this morning and some places are being… pic.twitter.com/5Bb1u1SK5u — VAL THOR (@CMDRVALTHOR) June 1, 2024

"В Италии местные СМИ сообщают, что трое молодых людей пропали без вести в пятницу из-за разлива реки Натисоне на северо-востоке страны. Они позвали на помощь, поскольку находились на небольшом острове, и вода быстро поднималась из-за проливного дождя. Сейчас они числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски", – пишет телеканал.

19 мая сообщалось, что сильные дожди вызвали наводнения в некоторых частях Германии, Бельгии и Нидерландов, затопив улицы и здания и вызвав эвакуацию.

