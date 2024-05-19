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Наводнения произошли в трех европейских странах

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 15:21
Сильные дожди вызвали наводнения в некоторых частях Германии, Бельгии и Нидерландов в ночь на субботу, затопив улицы и здания и вызвав эвакуацию, сообщает Zakon.kz.

Муниципалитет Воерен в Бельгии пережил самое сильное наводнение за всю свою историю. В субботу вечером небольшая речка Бервийн вышла из берегов после сильного ливня, пишет Euronews.

Кадрами паводков жители стран делятся в социальных сетях. Zakon.kz не удалось независимо проверить достоверность кадров, однако на эти видео ссылаются западные СМИ.

Бельгия

Сейчас уровень воды упал, и можно приступать к очистным работам. Но 500 семей по-прежнему остаются без электричества.

Франция

В департаменте Нижний Рейн дождь идет с вечера четверга. В районе Мозеля силой течения был снесен автомобиль. Река вышла из берегов, и поток был очень мощным.

Германия

В юго-западной немецкой земле Саар улицы оказались глубоко под водой, а на кадрах в социальных сетях видно, как работники службы экстренной помощи увозят местных жителей в безопасное место на лодках.

Северо-восток Франции также остается во власти стихии. В департаменте Нижний Рейн дождь идет с вечера четверга. В районе Мозеля силой течения был снесен автомобиль. Река вышла из берегов, и поток был очень мощным. Затопило также Сент-Авольд, центр города Димерингена. В окрестностях Саверна вода неумолимо поднимается.

Также от наводнений пострадал Афганистан. Последние сильные дожди в стране унесли жизни по меньшей мере 50 человек. На прошлой неделе продовольственное агентство ООН сообщило, что беспрецедентно сильные дожди в Афганистане унесли жизни более 300 человек и разрушили тысячи домов, в основном в северной провинции Баглан, которая пострадала от наводнения 10 мая.

От крупнейшего за последние десятилетия наводнения пострадала и Бразилия. Там число жертв половодья выросло до 113 человек.

Паводки также ударили по Казахстану: президент Токаев назвал наводнения крупнейшими за последние 80 лет. В Казахстане большого количества жертв удалось избежать: известно о четырех погибших, которые выехали на осмотр своих домов в городе Кульсары и об одном мужчине, тело которого нашли в затопленном доме в Петропавловске.

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