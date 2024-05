Наводнения произошли в трех европейских странах

Муниципалитет Воерен в Бельгии пережил самое сильное наводнение за всю свою историю. В субботу вечером небольшая речка Бервийн вышла из берегов после сильного ливня, пишет Euronews.

Кадрами паводков жители стран делятся в социальных сетях. Zakon.kz не удалось независимо проверить достоверность кадров, однако на эти видео ссылаются западные СМИ.

Бельгия

Сейчас уровень воды упал, и можно приступать к очистным работам. Но 500 семей по-прежнему остаются без электричества.

#May 17, 2024#Belgium #Flood

These are the worst floods since 2021 in the province of Liege. People were evacuated from the roofs of their houses. The railway service has been interrupted #globalcrisis #responsibility pic.twitter.com/gVRE7mwlU7