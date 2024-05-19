Наводнения произошли в трех европейских странах
Муниципалитет Воерен в Бельгии пережил самое сильное наводнение за всю свою историю. В субботу вечером небольшая речка Бервийн вышла из берегов после сильного ливня, пишет Euronews.
Кадрами паводков жители стран делятся в социальных сетях. Zakon.kz не удалось независимо проверить достоверность кадров, однако на эти видео ссылаются западные СМИ.
Бельгия
Сейчас уровень воды упал, и можно приступать к очистным работам. Но 500 семей по-прежнему остаются без электричества.
#May 17, 2024#Belgium #Flood— Inna Solovei (@solovushka_i) May 18, 2024
These are the worst floods since 2021 in the province of Liege. People were evacuated from the roofs of their houses. The railway service has been interrupted #globalcrisis #responsibility pic.twitter.com/gVRE7mwlU7
Франция
В департаменте Нижний Рейн дождь идет с вечера четверга. В районе Мозеля силой течения был снесен автомобиль. Река вышла из берегов, и поток был очень мощным.
#BREAKING #France Floods reported in Lorraine, France. pic.twitter.com/kuhmdREIFf— The National Independent (@NationalIndNews) May 18, 2024
#Watch— The World Monitor (@tworldmonitor) May 18, 2024
Floods in France pic.twitter.com/WQdkl18ZO0
Германия
В юго-западной немецкой земле Саар улицы оказались глубоко под водой, а на кадрах в социальных сетях видно, как работники службы экстренной помощи увозят местных жителей в безопасное место на лодках.
Germany‼️— Truthseeker (@Xx17965797N) May 18, 2024
Floods in the German state of Saarland,on the border with France and Luxemburg pic.twitter.com/9OluhZwcXX
Северо-восток Франции также остается во власти стихии. В департаменте Нижний Рейн дождь идет с вечера четверга. В районе Мозеля силой течения был снесен автомобиль. Река вышла из берегов, и поток был очень мощным. Затопило также Сент-Авольд, центр города Димерингена. В окрестностях Саверна вода неумолимо поднимается.
Также от наводнений пострадал Афганистан. Последние сильные дожди в стране унесли жизни по меньшей мере 50 человек. На прошлой неделе продовольственное агентство ООН сообщило, что беспрецедентно сильные дожди в Афганистане унесли жизни более 300 человек и разрушили тысячи домов, в основном в северной провинции Баглан, которая пострадала от наводнения 10 мая.
От крупнейшего за последние десятилетия наводнения пострадала и Бразилия. Там число жертв половодья выросло до 113 человек.
Паводки также ударили по Казахстану: президент Токаев назвал наводнения крупнейшими за последние 80 лет. В Казахстане большого количества жертв удалось избежать: известно о четырех погибших, которые выехали на осмотр своих домов в городе Кульсары и об одном мужчине, тело которого нашли в затопленном доме в Петропавловске.