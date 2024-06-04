Лукашенко в Монголии подарили коней, а он вручил тракторы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня прибыл с госвизитом в Монголию, на следующий день он провел официальные переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, а сегодня, 4 июня, посетил Центр монгольской культуры, сообщает Zakon.kz.

В неформальной обстановке глава Беларуси ознакомился с традициями и обычаями народа Монголии, сообщается на сайте пресс-службы Лукашенко.

Лидеры стран на территории центра посадили сибирские ели. Для президента Беларуси воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам.

Фото: сайт президента Беларуси

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху два трактора "Беларус" различных моделей. Унаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко пару монгольских скакунов", – отмечается на сайте президента Беларуси.

Оба жеребца каурой масти. Им дали клички Мир и Хуткi.

Фото: сайт президента Беларуси

"Это тебе "лошадь". Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80 – 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает", – сказал Лукашенко.

3 июня во время официальных переговоров главы Беларуси и Монголии обсудили перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала двусторонних отношений. Прежде всего речь шла о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции белорусских предприятий, совместной работе по линии АПК.

"Мы не страдаем гигантоманией. Мы прекрасно понимаем наши отношения и свое место в отношениях Монголии с другими странами. Мы бы хотели с чего-то хорошего, великого начать с вами. 3-4 проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы что-то можем", – сказал Лукашенко.

По итогам переговоров в Улан-Баторе Александр Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсух подписали договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Монголией. Всего было заключено 14 различных документов по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В январе 2023 года Александр Лукашенко был с официальным визитом в Зимбабве и подарил президенту страны трактор. Ему подарили чучело африканского льва.