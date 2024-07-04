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Законодательство РК

Лидер Монголии отметил укрепление роли Астаны на международной арене

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 21:03 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава нашего государства выразил благодарность Ухнаагийну Хурэлсуху за конструктивный вклад в успешное проведение заседания в формате "ШОС плюс".

Президент Казахстана подчеркнул, что Монголия – один из важных партнеров нашей страны в Азии. Нас связывают общие многовековые культурно-исторические корни и традиции.

"Сотрудничество двух государств неизменно укрепляется в духе взаимного уважения и поддержки. Между нашими странами налажен доверительный и конструктивный политический диалог, сформирована обширная договорно-правовая база, углубляются культурно-гуманитарные связи. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность вам и всему народу Монголии за проявленную солидарность и оказанную помощь в связи с беспрецедентными наводнениями в Казахстане", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, наращивания транзитно-транспортного сообщения. По словам президента, для полного раскрытия имеющихся возможностей правительствам двух стран следует работать над поиском новых направлений торгово-экономического взаимодействия.

"Потенциал наращивания несырьевого экспорта из Казахстана в Монголию составляет порядка 100 млн долларов. В этой связи предлагаю поставить цель по увеличению товарооборота до 500 млн долларов. В данном контексте мы заинтересованы в скорейшем создании казахско-монгольского делового совета и принятии дорожной карты по активизации торгово-экономического сотрудничества", – отметил президент.

Глава Казахстана также заявил о необходимости увеличения количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией, а также призвал рассмотреть возможности строительства автомобильной дороги, которая позволит значительно сократить время в пути.

Лидер Монголии высоко оценил результаты политических и социально-экономических преобразований в Казахстане, а также отметил укрепление роли Астаны на международной арене.

По его словам, две страны должны развивать многоплановое сотрудничество, основанное на общих ценностях и историческом прошлом.

Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом.

Президент Казахстана сообщил, что с благодарностью принимает данное приглашение. По его мнению, предстоящий визит может открыть новую страницу в летописи двусторонних отношений.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на различных международных и региональных площадках.

Ранее Токаев поблагодарил участников ШОС за искрений диалог.

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