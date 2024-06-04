В плагиате обвинил Виторган Газманова
Фото: Instagram/mvitorgan
4 июня российский актер Максим Виторган обвинил в Instagram певца Олега Газманова в плагиате, сообщает Zakon.kz.
Виторган считает, что мелодия у песни Газманова "Русский мир" такая же, как у композиции "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль". Как заявил артист, певец получает государственные деньги на патриотический контент.
"А страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались – они не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника", – заявил актер.
Фото: Instagram/mvitorgan
Отметим, что в 2022 году Максим Виторган уехал из России в Израиль.
Ранее сообщалось, как защитить от плагиата свою интеллектуальную собственность.
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