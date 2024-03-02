Максим Галкин посмеялся над Газмановым и Бабкиной

Популярный шоумен Максим Галкин во время концерта в США раскритиковал артистов Российской музыкальной ассоциации, сообщает Zakon.kz.

Галкин напомнил зрителям, что членами ассоциации являются Надежда Бабкина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Лариса Долина.

Он считает, как отмечено в публикации "АиФ", что средний возраст членов объединения превышает 70 лет.

"Поэтому ее логичнее было бы назвать "кооперативом "Судорога", – уверен артист.

Российскую музыкальную ассоциацию создали в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что идея возникла на фоне попыток "отменить" русскую культуру за рубежом, запретить выступление артистов по национальному признаку.

Материал по теме Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности

В октябре 2022 года Галкин с семьей улетели из России в Израиль. 9 октября 2023 года ведущий записал обращение к фанатам и поделился подробностями переезда.

Несмотря на переезд и постоянные слухи вокруг звездной семьи, Галкин продолжает гастролировать по миру и собирать концертные залы. Кроме того, не так давно организатор концертов и продюсер Евгений Морозов отметил, что у Галкина все замечательно.