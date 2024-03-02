Максим Галкин посмеялся над Газмановым и Бабкиной
Галкин напомнил зрителям, что членами ассоциации являются Надежда Бабкина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Лариса Долина.
Он считает, как отмечено в публикации "АиФ", что средний возраст членов объединения превышает 70 лет.
"Поэтому ее логичнее было бы назвать "кооперативом "Судорога", – уверен артист.
Российскую музыкальную ассоциацию создали в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что идея возникла на фоне попыток "отменить" русскую культуру за рубежом, запретить выступление артистов по национальному признаку.
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В октябре 2022 года Галкин с семьей улетели из России в Израиль. 9 октября 2023 года ведущий записал обращение к фанатам и поделился подробностями переезда.
Несмотря на переезд и постоянные слухи вокруг звездной семьи, Галкин продолжает гастролировать по миру и собирать концертные залы. Кроме того, не так давно организатор концертов и продюсер Евгений Морозов отметил, что у Галкина все замечательно.