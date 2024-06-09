Белорусские школьники по чужой инструкции делали и взрывали бомбы

Школьники делали и взрывали бомбы в Беларуси. Всех причастных задержали, сообщает Zakon.kz.

По данным ОНТ, школьники изготавливали бомбы в Могилеве и Витебске. Отмечается, что их было больше 10.

"В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель – одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ, которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества", – следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что австралийца приговорили к году тюрьмы за закладку бомбы возле дома, где висел флаг Палестины.