Австралийца приговорили к году тюрьмы за закладку бомбы возле дома, где висел флаг Палестины

Мужчина, заложивший взрывное устройство возле дома пропалестинского жителя, был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения в Австралии, сообщает Zakon.kz.

Суд Даунинг-центра Сиднея озвучил приговор 43-летнему Дэвиду Морису Уайз во вторник, 7 мая. Ему был предоставлен трехмесячный период без условно-досрочного освобождения и двухлетний ордер на общественные исправительные работы, пишет Guardian.

Уайз признал себя виновным. Ему было предъявлено обвинение в "оставлении или отправке вещества/предмета с целью создания опасности ложных убеждений, преследовании и запугивании, проникновении на закрытую территорию без законного оправдания и использовании транспортных услуг для угрозы, преследования или оскорбления".

Он установил самодельное взрывное устройство возле дома на юге Сиднея в январе. Офицеров саперного отряда пришлось вызвать домой, чтобы оценить и демонтировать устройство.

"Самодельное устройство представляло собой канистру с горючим, в которую набивали полувлажное полотенце, прикрепляли одноразовую зажигалку и большие болты. Его нашли на капоте автомобиля в Ботанике".

Автомобиль был припаркован на подъездной дорожке к дому, где на ограде висели палестинский флаг и доска с высказываниями о войне в Газе.

Записка, прикрепленная скотчем к устройству, гласила: "Хватит! Сними флаг! Один шанс!!!!"

16 января он также звонил потерпевшим из телефонной будки. Его арестовали 7 марта.

В то время мужчина, живущий в этом доме, Тео, чья фамилия не разглашается по соображениям безопасности, рассказал Guardian Australia, что он чувствовал себя "напуганным, вторженным, оскорбленным и злым":

"Я не знаю, что и думать. Я получил много сообщений поддержки от людей, а это очень много значит, но, к сожалению, это произошло".

5 мая текущего года 16-летний парень, вооруженный ножом, был застрелен полицией после того, как он нанес ножевое ранение мужчине в городе Перт на западном побережье Австралии.

15 апреля в городе Сидней другой 16-летний подросток нанес ножевое ранение ассирийскому православному епископу и священнику в церкви.