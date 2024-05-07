Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Австралийца приговорили к году тюрьмы за закладку бомбы возле дома, где висел флаг Палестины

флаг Палестины, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 16:02 Фото: freepik
Мужчина, заложивший взрывное устройство возле дома пропалестинского жителя, был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения в Австралии, сообщает Zakon.kz.

Суд Даунинг-центра Сиднея озвучил приговор 43-летнему Дэвиду Морису Уайз во вторник, 7 мая. Ему был предоставлен трехмесячный период без условно-досрочного освобождения и двухлетний ордер на общественные исправительные работы, пишет Guardian.

Уайз признал себя виновным. Ему было предъявлено обвинение в "оставлении или отправке вещества/предмета с целью создания опасности ложных убеждений, преследовании и запугивании, проникновении на закрытую территорию без законного оправдания и использовании транспортных услуг для угрозы, преследования или оскорбления".

Он установил самодельное взрывное устройство возле дома на юге Сиднея в январе. Офицеров саперного отряда пришлось вызвать домой, чтобы оценить и демонтировать устройство.

"Самодельное устройство представляло собой канистру с горючим, в которую набивали полувлажное полотенце, прикрепляли одноразовую зажигалку и большие болты. Его нашли на капоте автомобиля в Ботанике".

Автомобиль был припаркован на подъездной дорожке к дому, где на ограде висели палестинский флаг и доска с высказываниями о войне в Газе.

Записка, прикрепленная скотчем к устройству, гласила: "Хватит! Сними флаг! Один шанс!!!!"

16 января он также звонил потерпевшим из телефонной будки. Его арестовали 7 марта.

В то время мужчина, живущий в этом доме, Тео, чья фамилия не разглашается по соображениям безопасности, рассказал Guardian Australia, что он чувствовал себя "напуганным, вторженным, оскорбленным и злым":

"Я не знаю, что и думать. Я получил много сообщений поддержки от людей, а это очень много значит, но, к сожалению, это произошло".

5 мая текущего года 16-летний парень, вооруженный ножом, был застрелен полицией после того, как он нанес ножевое ранение мужчине в городе Перт на западном побережье Австралии. 

15 апреля в городе Сидней другой 16-летний подросток нанес ножевое ранение ассирийскому православному епископу и священнику в церкви. 

Читайте также

охрана
Мужчина напал с ножом на посетителей больницы в Китае: погибли 2 человека
Владимир Путин
Владимир Путин вступил в должность президента России
инаугурация
В Москве началась инаугурация Владимира Путина
Мухит Турсынали
Австралия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: