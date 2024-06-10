В Москве арестовали музыканта, напавшего с ножом на главу "Цифровых платформ"

Лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в убийстве Ивана Позднякова и покушении на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, арестовали, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее сообщалось, что Поздняков получил не менее девяти ударов ножом и погиб в машине скорой помощи. В то время как Щельцина госпитализировали с тремя ножевыми ранениями. Конфликт между мужчинами произошел 9 июня.