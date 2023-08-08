Цифровая платформа и ужесточение норм: как будут бороться с паводками в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 8 августа поручил разработать цифровую платформу по моделированию паводков для всех регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Министерству индустрии и акимам регионов глава Кабмина поручил продолжить подготовку дорог, мостов, водопропускных сооружений к половодью.



"Министерству экологии совместно с министерствами цифрового развития и по чрезвычайным ситуациям – разработать цифровую платформу по моделированию паводков для всех регионов страны. Паводок не простит ошибок, невыполненной работы и недофинансирования. Прошедшая весна тоже была непростой. К осложнению паводковой ситуации в южных и западных регионах привело отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов". Алихан Смаилов

Глава правительства напомнил, что в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками. В Актюбинской области и ЗКО защитные дамбы и валы размыло, из-за чего были подтоплены и разрушены жилые дома. В селе Шили Костанайской области вода разрушила плотину, которую только в 2020 году капитально отремонтировали. Кроме того, не везде своевременно убирали и вывозили снег, не чистили своевременно арычные системы.

"В целом, во всех регионах проводится работа по противопаводковым мероприятиям. Но ее надо активизировать. Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо в двухнедельный срок подготовить план мероприятий по защите населения от паводков и обеспечить контроль за ходом подготовки к приходу большой воды. Кроме того, по итогам завершения реализации текущей дорожной карты надо провести детальный анализ ее исполнения и представить подробный отчет в аппарат правительства". Алихан Смаилов

Премьер указал на значительное отставание от сроков при реализации дорожной карты. Из-за этого ее точно не удастся выполнить. Это увеличит риск подтопления и материального ущерба населению. Заинтересованным госорганам Алихан Смаилов поручил в первоочередном порядке усилить контроль за исполнением противопаводковых мероприятий, запланированных до конца текущего года.

"Акимам регионов необходимо обеспечить заблаговременное и качественное проведение мероприятий по подготовке к паводкам. От населения постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. Из-за этого страдают дома и имущество людей. До конца осени надо завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке труб и арыков, проверке состояния гидротехнических сооружений и подготовке водоотводных каналов". Алихан Смаилов

Подтопления населенных пунктов, по словам Алихана Смаилова, повторяются из-за несоблюдения норм при строительстве объектов. Подтопленные в этом году дома в Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях располагались на территории водоохранной полосы. Заинтересованным госорганам премьер-министр поручил принять меры для ужесточения требований о выдаче земельных участков под строительство близ водоемов.

"Особое опасение вызывает состояние гидротехнических сооружений. Министерству экологии необходимо координировать ремонтные работы не только республиканских сооружений, но и коммунальных и частных водохранилищ и дамб, которые остаются без внимания уже на протяжении многих лет". Алихан Смаилов

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства 8 августа перечислил регионы, в которых некачественно проводится работа по предотвращению паводков.

