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Россияне могут потерять доллары и евро, хранящиеся на депозитах

Россияне могут потерять доллары и евро,хранящиеся на депозитах, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 20:00 Фото: pixabay
Безналичные доллары и евро, находящиеся на счетах и депозитах, могут быть потеряны из-за новых американских санкций против Мосбиржи. Об этом россиян предупредил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, фактически все безналичные доллары находятся на территории США. Российские валютные счета можно сравнить с зеркалами, отражающими средства, находящиеся на корреспондентских счетах в американском банке, сказал он 360.ru.

"Если там все закрывается, зеркалу отражать будет нечего. Эти деньги могут быть потеряны навсегда", — считает экономист.

Лосев отметил, что россияне по-прежнему смогут покупать доллары и евро у банков-экспортеров.

"Валютная выручка будет поставляться в эти банки, которые будут дальше на межбанковском рынке совершать операции по купле-продаже долларов и евро", — сказал эксперт.

По его словам, в будущем Запад может усилить ограничения и закрыть еще большее количество корсчетов. При этом торговать долларами и евро, поставлять их и вести счета для российских физлиц могут только финансовые организации, не попавшие под санкции, и их число сокращается, заключил специалист.

Он объяснил, что принципиальных изменений в банковской системе из-за введенных санкций не будет. Лосев добавил, что биржевые торги — особенность российского рынка.

"В большинстве стран, в том числе и развитых, валютный рынок — это рынок межбанковский, внебиржевой. И объемы ежедневные там могут достигать миллионов долларов, это никого не смущает", — уточнил он.

Ранее Мосбиржа объявила, что с 13 июня прекращает вести торги долларами и евро. Такое решение платформа приняла из-за введенных против нее санкций со стороны Минфина США.

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