Евро растет, доллар слабеет: что происходит на мировом валютном рынке

За последние шесть месяцев доллар потерял по отношению к евро более 3%. Сегодня процесс укрепления евро усилился на данных по инфляции и ожиданиях снижения ставки, а за океаном все наоборот – доллар слабеет. С чем связано "возрождение" валюты Еврозоны, рассказывает Zakon.kz.

В пользу укрепления евро сегодня говорит целый ряд факторов. Как считает финансовый аналитик Дмитрий Черноволов, одним из главных может стать инфляционное давление. Хотя региональные данные CPI (индекс потребительских цен) в ЕС показали небольшой рост, важно отслеживать более широкие инфляционные тенденции в Еврозоне и, особенно, в Германии.

Ведь более устойчивый рост может повлиять на решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике – если CPI будет выше заданного уровня, Центробанк повысит процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией.

На прочность евро могут влиять и другие факторы, такие как геополитические события, торговые балансы и настроения инвесторов. Более сильный евро способен изменить экспорт и внутренние цены.

Динамика курса доллар-евро за шесть месяцев. Фото: google.com/finance

Теперь о долларе. Нынешняя относительная слабость американской валюты связана с ожиданиями более низких процентных ставок. Кроме того, на доллар давят данные по занятости и розничным продажам в США и глобальные экономические факторы, например, продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке.

Главная из внешних сил воздействия – так называемый китайский стимул. Влияние мер стимулирования экономики Китая на мировые рынки будет зависеть от их эффективности, от экономического роста страны и динамики потребительских расходов.

Это, так сказать, теория вопроса. Теперь факты. Вот 10 главных предстоящих экономических событий этой недели, способных влиять на доллар и на евро.

Первое: ожидаемое сообщение о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США.

"Это, пожалуй, самый значимый экономический показатель недели, поскольку он дает представление о состоянии рынка труда США. Сильный отчет о занятости может укрепить доллар США". Дмитрий Черноволов

Второе: заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Инвесторы будут внимательно следить за решением Европейского центрального банка по процентной ставке. Если ЕЦБ подаст сигнал о более жесткой позиции, евро может укрепиться.

Третье: индекс потребительских цен в США. Данные по инфляции имеют решающее значение для оценки будущего пути денежно-кредитной политики ФРС. Более высокие, чем ожидалось, показатели ИПЦ могут усилить ожидания дальнейшего повышения ставок.

Четвертое: ВВП Великобритании. Темпы роста ВВП Великобритании дадут представление о состоянии британской экономики и могут повлиять на курс фунта стерлингов.

Кроме этого, есть и события средней значимости.

Пятое: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. Этот показатель характеризует состояние производственного сектора Китая и может влиять на мировые цены на сырьевые товары и склонность к риску.

Шестое: индекс деловой активности в производственном секторе США. Сильный индекс деловой активности в производственном секторе США может оказать поддержку доллару США и укрепить ожидания экономического роста.

Седьмое: речь председателя ФРС Джерома Пауэлла. Комментарии председателя ФРС по вопросам экономики и денежно-кредитной политики могут существенно повлиять на финансовые рынки.

Восьмое: речь президента ЕЦБ Кристин Лагард. Подобно речи Пауэлла, комментарии Лагард могут повлиять на евро и европейские финансовые рынки.

Девятое: японский обзор танканов. Этот опрос оценивает деловые настроения в Японии и может повлиять на курс иены.

Десятое: розничные продажи в Австралии. Сильный отчет по розничным продажам в Австралии может оказать поддержку австралийскому доллару.

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