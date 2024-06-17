В Алматы встретили международных участников сбора "Айбын"
Фото: пресс-служба Минобороны РК
16 июня в Алматы прибыли участники X Международного военно-патриотического сбора "Айбын" из Беларуси, Узбекистана, России и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Алматы радушно принимал первых участников X Международного военно-патриотического сбора "Айбын", прибывших из стран СНГ. Так первыми организаторы приветствовали делегацию Минского суворовского военного училища.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Также прибыла команда детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан Таянчи" Республики Узбекистан.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
На железнодорожном вокзале встретили команду из Российской Федерации.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Прибыли участники из Кыргызстана.
Подробнее о X Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын".
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