Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы встретили международных участников сбора "Айбын"

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 05:30 Фото: пресс-служба Минобороны РК
16 июня в Алматы прибыли участники X Международного военно-патриотического сбора "Айбын" из Беларуси, Узбекистана, России и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Алматы радушно принимал первых участников X Международного военно-патриотического сбора "Айбын", прибывших из стран СНГ. Так первыми организаторы приветствовали делегацию Минского суворовского военного училища.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 05:30

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Также прибыла команда детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан Таянчи" Республики Узбекистан.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 05:30

Фото: пресс-служба Минобороны РК


На железнодорожном вокзале встретили команду из Российской Федерации.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 05:30

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Прибыли участники из Кыргызстана.

Подробнее о X Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын".

Читайте также

Лос-Анджелес
Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе, на помощь пришел Обама
ДТП
Велосипедный шлем спас жизнь известному шеф-повару
Травма
В Турции на Курбан айт сбежал жертвенный козел
Алия Абди
Россия Алматы Беларусь Кыргызстан Узбекистан 2024 год Молодежь Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
штормовое предупреждение
В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: