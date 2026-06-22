Более 50 команд на старте: в Щучинске состоялось торжественное открытие международного сбора "Айбын-2026"

В Акмолинской области XII Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" объединил около 1000 участников из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Основные события масштабного мероприятия с участием 53 команд разворачиваются на учебном полигоне "Амандык" Военного колледжа имени Шокана Уалиханова.

Фото: пресс-служба МО РК

На церемонии открытия сбора молодежи "Айбын" присутствовали руководство Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил, участники состязаний, представители общественности и СМИ.

Почетных гостей и конкурсантов приветствовал заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков.

"Международный сбор "Айбын" – это уникальная площадка для укрепления дружбы между молодежью разных стран, воспитания патриотизма, лидерских качеств и уважения к воинским традициям. Уверен, что участие в сборе станет для каждого из вас важным жизненным опытом, поможет обрести новых друзей и вдохновит на новые достижения", – сказал он.

В день открытия приглашенные гости и молодежь ознакомились с выставкой современных образцов военной техники и стрелкового оружия, с их техническими и боевыми характеристиками.

Фото: пресс-служба МО РК

Организаторы также провели интеллектуальную игру "Жас сарбаз – защитник Конституции". В увлекательной форме воспитанникам военно-патриотических клубов рассказали о конституционных ценностях, принципах правового государства и значении Основного закона в жизни каждого гражданина. Познавательная игра позволила ребятам продемонстрировать знания разделов главного правового документа, принципов государственного устройства, основных прав и обязанностей гражданина Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба МО РК

Напомним, состязания организованы по четырем категориям: команды иностранных государств, военно-патриотических клубов регионов, силовых структур и военных школ.

Фото: пресс-служба МО РК

Сегодня юноши покажут уровень физической подготовки в подтягивании на перекладине, девушки – в подъеме туловища из положения лежа. Также пройдет интеллектуальная игра "Айбын дарыны" и состязания по робототехнике Smart Sarbaz.