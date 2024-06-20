Принц Гарри за последние недели пережил "три унижения"

В последние несколько недель герцог Сассекский принц Гарри потерял свою значимость для британской королевской семьи и перенес три унижения, уверена эксперт Эмили Эндрюс, сообщает Zakon.kz.

Ее слова приводит издание The Mirror.

По словам эксперта, во время поездки в Великобританию Гарри не смог получить аудиенцию у отца, короля Карла, из-за его плотного графика. Гарри также не было в списке гостей на Trooping the Colour. Также герцог Сассекский был незваным гостем на роскошной свадьбе герцога Вестминстерского в начале этого месяца.

"Для принца Гарри это было унижение за унижением. Он нарушил столько связей доверия с таким количеством людей, что трудно увидеть его когда-нибудь снова на светской свадьбе или Trooping the Color". Эмили Эндрюс

Ранее издание писало, что принц Уильям и Кейт Миддлтон считают себя преданными из-за того, что Гарри выпустил свои мемуары. Они не разговаривают с ним и его супругой Меган Маркл, и не "собираются начинать".

Эмили считает, что эти недавние события показывают, насколько сильно Гарри подвергается "остракизму" со стороны своей королевской семьи и друзей. Одной из причин тому, по ее словам, стало их беспокойство быть упомянутыми в книге или проекте на Netflix о принце Гарри.