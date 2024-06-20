Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Принц Гарри за последние недели пережил "три унижения"

За последние недели пережил &quot;три унижения&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 14:55 Фото: Instagram/sussexroyal
В последние несколько недель герцог Сассекский принц Гарри потерял свою значимость для британской королевской семьи и перенес три унижения, уверена эксперт Эмили Эндрюс, сообщает Zakon.kz.

Ее слова приводит издание The Mirror.

По словам эксперта, во время поездки в Великобританию Гарри не смог получить аудиенцию у отца, короля Карла, из-за его плотного графика. Гарри также не было в списке гостей на Trooping the Colour. Также герцог Сассекский был незваным гостем на роскошной свадьбе герцога Вестминстерского в начале этого месяца.

"Для принца Гарри это было унижение за унижением. Он нарушил столько связей доверия с таким количеством людей, что трудно увидеть его когда-нибудь снова на светской свадьбе или Trooping the Color".Эмили Эндрюс

Ранее издание писало, что принц Уильям и Кейт Миддлтон считают себя преданными из-за того, что Гарри выпустил свои мемуары. Они не разговаривают с ним и его супругой Меган Маркл, и не "собираются начинать".

Эмили считает, что эти недавние события показывают, насколько сильно Гарри подвергается "остракизму" со стороны своей королевской семьи и друзей. Одной из причин тому, по ее словам, стало их беспокойство быть упомянутыми в книге или проекте на Netflix о принце Гарри.

Айсулу Омарова
Великобритания 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: