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Екатерина Варнава назвала свое замужество с эмигрантом "ужасным опытом"

Назвала свое замужество с эмигрантом &quot;ужасным опытом&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 17:35 Фото: Instagram/kativarnava
39-летняя Екатерина Варнава пережила развод и теперь говорит, что скептически относится к браку. Звезда Comedy Woman рассказала, что ее устраивают отношения без штампа в паспорте, сообщает Zakon.kz.

Артистка дала обширное интервью в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева.

Катерина рассказала, что встречалась с коллегой Дмитрием Хрусталевым и утверждает, что они остались друзьями после расставания. У нее были продолжительные отношения с хореографом Константином Мякиньковым, все считали, что дело идет к свадьбе. Однако спустя шесть лет влюбленные расстались.

Встречаться с актером и режиссером Александром Молочниковым Варнава начала в 2020 году. Они жили вместе более двух лет, после чего втайне от всех узаконили отношения, несмотря на разницу в возрасте. Всего через пару месяцев пара объявила о разводе.

О самом браке стало известно в сентябре 2022 года, когда Молочников рассказал об этом в интервью Юрию Дудю. По словам режиссера, они намеревались переехать из России в США и основать семью, но в итоге решили разойтись по взаимному согласию.

После развода Александр эмигрировал в США и закрутил новый роман, а в жизни Екатерины наступил сложный период. Звезда даже призналась в пристрастии к алкоголю.

"В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм".  Екатерина Варнава

На данный момент актрисе удалось побороть пагубную привычку и найти новую работу. Несмотря на это, нового замужества она не хочет.


"Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень – классно. Мужчина – норм. Партнер – идеально".  Екатерина Варнава

Закончила интервью она словами, что намерена сосредоточиться на карьере.

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