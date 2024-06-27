Екатерина Варнава назвала свое замужество с эмигрантом "ужасным опытом"

39-летняя Екатерина Варнава пережила развод и теперь говорит, что скептически относится к браку. Звезда Comedy Woman рассказала, что ее устраивают отношения без штампа в паспорте, сообщает Zakon.kz.

Артистка дала обширное интервью в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева.

Катерина рассказала, что встречалась с коллегой Дмитрием Хрусталевым и утверждает, что они остались друзьями после расставания. У нее были продолжительные отношения с хореографом Константином Мякиньковым, все считали, что дело идет к свадьбе. Однако спустя шесть лет влюбленные расстались.

Встречаться с актером и режиссером Александром Молочниковым Варнава начала в 2020 году. Они жили вместе более двух лет, после чего втайне от всех узаконили отношения, несмотря на разницу в возрасте. Всего через пару месяцев пара объявила о разводе.

О самом браке стало известно в сентябре 2022 года, когда Молочников рассказал об этом в интервью Юрию Дудю. По словам режиссера, они намеревались переехать из России в США и основать семью, но в итоге решили разойтись по взаимному согласию.

После развода Александр эмигрировал в США и закрутил новый роман, а в жизни Екатерины наступил сложный период. Звезда даже призналась в пристрастии к алкоголю.

"В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм". Екатерина Варнава

На данный момент актрисе удалось побороть пагубную привычку и найти новую работу. Несмотря на это, нового замужества она не хочет.





"Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень – классно. Мужчина – норм. Партнер – идеально". Екатерина Варнава

Закончила интервью она словами, что намерена сосредоточиться на карьере.