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Подписчики Екатерины Варнавы обеспокоены ее резким похудением

Екатерина Варнава похудела, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 07:49 Фото: Instagram/kativarnava
Недавно 39-летняя российская актриса и ведущая Екатерина Варнава призналась, что полгода назад переживала непростой период. Тогда звезда впала в депрессию и набрала 25 килограммов. На этот раз ее подписчиков поразила худоба звезды, сообщает Zakon.kz.

После того, как Екатерина Варнава начала возвращаться в форму, ее подписчики не разделили ее восторга. Их внимание приковано к кадрам, на которых изменения знаменитости особенно заметны.

  • Почему вы считаете, что эти фотографии – это красиво и их надо выставлять напоказ всем?!
  • Аннексия или "передоз" оземпика.
  • Катенька, милая, а что с коленными суставами?
  •  Я обожаю Катю! Талантливая, тонкая, глубокая, ироничная! Но, Бога ради! Хватит худеть! Я понимаю, что это личное дело каждого, но мне кажется, что пора остановиться.

Под второй публикацией комментарии фолловеров оказались еще более встревоженными:

  • Где Варнава с ее шикарными формами? Что это за кузнечик?!
  • Кто-нибудь из близких, кто читает комментарии, уговорите человека пойти к психотерапевту, пока не стало слишком поздно.
  • Катя, нужно поесть.

Российская ведущая не отреагировала на эти комментарии.

Ранее российская актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями второй раз. Они раскрыли пол и имя второго ребенка.

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