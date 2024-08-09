Подписчики Екатерины Варнавы обеспокоены ее резким похудением

Недавно 39-летняя российская актриса и ведущая Екатерина Варнава призналась, что полгода назад переживала непростой период. Тогда звезда впала в депрессию и набрала 25 килограммов. На этот раз ее подписчиков поразила худоба звезды, сообщает Zakon.kz.

После того, как Екатерина Варнава начала возвращаться в форму, ее подписчики не разделили ее восторга. Их внимание приковано к кадрам, на которых изменения знаменитости особенно заметны.

Почему вы считаете, что эти фотографии – это красиво и их надо выставлять напоказ всем?!

Аннексия или "передоз" оземпика.

Катенька, милая, а что с коленными суставами?



Я обожаю Катю! Талантливая, тонкая, глубокая, ироничная! Но, Бога ради! Хватит худеть! Я понимаю, что это личное дело каждого, но мне кажется, что пора остановиться.

Под второй публикацией комментарии фолловеров оказались еще более встревоженными:



Где Варнава с ее шикарными формами? Что это за кузнечик?!

Кто-нибудь из близких, кто читает комментарии, уговорите человека пойти к психотерапевту, пока не стало слишком поздно.

Катя, нужно поесть.

Российская ведущая не отреагировала на эти комментарии.

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