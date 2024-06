В аэропорту Дели из-за дождя обрушилась крыша: один человек погиб, восемь ранены

Покрытие крыши и опорные балки рухнули, повредив несколько автомобилей, припаркованных в зоне посадки и высадки делийского аэропорта, который считается одним из самых загруженных в мире, передает телеканал NDTV.

Пострадавшего извлекли из машины, на которую упала балка.

Все полеты из пострадавшего терминала временно приостановлены. Все рейсы первой половины дня отменены.

#WATCH | Delhi: Roads inundated as heavy rain continues in parts of National Capital



