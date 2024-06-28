В аэропорту Дели из-за дождя обрушилась крыша: один человек погиб, восемь ранены
Фото: Twitter/Ram Mohan Naidu Kinjarapu
Часть крыши Терминала-1 аэропорта им. Индиры Ганди в Нью-Дели обвалилась из-за сильных ливней. Известно об одном погибшем, еще восемь человек пострадали, сообщает Zakon.kz.
Покрытие крыши и опорные балки рухнули, повредив несколько автомобилей, припаркованных в зоне посадки и высадки делийского аэропорта, который считается одним из самых загруженных в мире, передает телеканал NDTV.
Пострадавшего извлекли из машины, на которую упала балка.
Все полеты из пострадавшего терминала временно приостановлены. Все рейсы первой половины дня отменены.
#WATCH | Delhi: Roads inundated as heavy rain continues in parts of National Capital— ANI (@ANI) June 28, 2024
(Visuals from Govindpuri) pic.twitter.com/9idnGwx0nb
Спасательные работы продолжаются.
В мае в Семее обрушилась крыша пятиэтажки.
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