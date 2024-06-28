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В аэропорту Дели из-за дождя обрушилась крыша: один человек погиб, восемь ранены

В аэропорту Дели из-за дождя обрушилась крыша – один человек погиб, восемь ранены, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 11:53 Фото: Twitter/Ram Mohan Naidu Kinjarapu
Часть крыши Терминала-1 аэропорта им. Индиры Ганди в Нью-Дели обвалилась из-за сильных ливней. Известно об одном погибшем, еще восемь человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Покрытие крыши и опорные балки рухнули, повредив несколько автомобилей, припаркованных в зоне посадки и высадки делийского аэропорта, который считается одним из самых загруженных в мире, передает телеканал NDTV.

Пострадавшего извлекли из машины, на которую упала балка.

Все полеты из пострадавшего терминала временно приостановлены. Все рейсы первой половины дня отменены.

Спасательные работы продолжаются.

В мае в Семее обрушилась крыша пятиэтажки.

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