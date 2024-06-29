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Пилот планера разбился на территории аэроклуба в России

В Пензенской области разбился пилот планера, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 23:43 Фото: СУ СКР по Пензенской области
29 июня на территории аэроклуба в Пензенской области во время полета поломался планер. Он упал с высоты 900 м. Пилот скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в региональном управлении СК РФ в Telegram.

"Мужчина совершал полет на планере на территории спортивного аэроклуба в Бессоновском районе, в связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 м и от полученных травм скончался на месте происшествия... Организовано проведение доследственной проверки по данному факту", – говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, погибшему пилоту было 54 года.

Ранее сообщалось, что пилот дельтаплана разбился в Актюбинской области.

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