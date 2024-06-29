Пилот планера разбился на территории аэроклуба в России

Фото: СУ СКР по Пензенской области

29 июня на территории аэроклуба в Пензенской области во время полета поломался планер. Он упал с высоты 900 м. Пилот скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

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