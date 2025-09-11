#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.89
629.53
6.34
Мир

Пилоты рассказали о засыпании во время полетов

Пилоты самолета, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 04:40 Фото: pixabay
Пилоты Германии признались, что они дремали в кабине пилотов во время полетов, сообщает Zakon.kz.

Немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit, представляющий интересы пилотов в стране, провел опрос среди более чем 900 из них. 93% респондентов признались, что они дремали в кабине пилотов во время полетов, пишет The Guardian.

Как пишет издание, профсоюз назвал эту тенденцию "тревожной реальностью". Она вызвана следующими причинами:

  • нехватка персонала;
  • растущая утомляемость среди пилотов;
  • давление со стороны руководства.

Согласно его результатам, 12% опрошенных пилотов дремлют во время каждого полета, 44% делают это регулярно, 33% дремлют иногда, 3% дремлют в единичных случаях и 7% не могут сосчитать, как часто они это делают.

"Дремота давно стала нормой в кабинах немецких пилотов. То, что изначально задумывалось как краткосрочная мера восстановления сил, превратилось в постоянный ответ на структурное давление. Короткая дремота сама по себе не является критической. Но постоянно уставший экипаж кабины представляет собой значительный риск", – рассказала Катарина Дизельдорф, вице-президент профсоюза.

При этом в профсоюзе подчеркнули, что опрос не является репрезентативным.

В Швеции 7 сентября поезд с боеприпасами и литиевыми батареями сошел с рельсов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Бывшая жена Билла Гейтса направит 100 млн долларов на здоровье женщин
Мир
05:44, Сегодня
Бывшая жена Билла Гейтса направит 100 млн долларов на здоровье женщин
Трамп сделал подарок Лукашенко и похвалил Арину Соболенко
Мир
04:14, 12 сентября 2025
Трамп сделал подарок Лукашенко и похвалил Арину Соболенко
В Непале подожгли отель Hilton
Мир
02:25, 12 сентября 2025
В Непале подожгли отель Hilton
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: