Пилоты рассказали о засыпании во время полетов

Пилоты Германии признались, что они дремали в кабине пилотов во время полетов, сообщает Zakon.kz.

Немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit, представляющий интересы пилотов в стране, провел опрос среди более чем 900 из них. 93% респондентов признались, что они дремали в кабине пилотов во время полетов, пишет The Guardian.

Как пишет издание, профсоюз назвал эту тенденцию "тревожной реальностью". Она вызвана следующими причинами:

нехватка персонала;

растущая утомляемость среди пилотов;

давление со стороны руководства.

Согласно его результатам, 12% опрошенных пилотов дремлют во время каждого полета, 44% делают это регулярно, 33% дремлют иногда, 3% дремлют в единичных случаях и 7% не могут сосчитать, как часто они это делают.

"Дремота давно стала нормой в кабинах немецких пилотов. То, что изначально задумывалось как краткосрочная мера восстановления сил, превратилось в постоянный ответ на структурное давление. Короткая дремота сама по себе не является критической. Но постоянно уставший экипаж кабины представляет собой значительный риск", – рассказала Катарина Дизельдорф, вице-президент профсоюза.

При этом в профсоюзе подчеркнули, что опрос не является репрезентативным.

