Пилоты рассказали о засыпании во время полетов
Фото: pixabay
Пилоты Германии признались, что они дремали в кабине пилотов во время полетов, сообщает Zakon.kz.
Немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit, представляющий интересы пилотов в стране, провел опрос среди более чем 900 из них. 93% респондентов признались, что они дремали в кабине пилотов во время полетов, пишет The Guardian.
Как пишет издание, профсоюз назвал эту тенденцию "тревожной реальностью". Она вызвана следующими причинами:
- нехватка персонала;
- растущая утомляемость среди пилотов;
- давление со стороны руководства.
Согласно его результатам, 12% опрошенных пилотов дремлют во время каждого полета, 44% делают это регулярно, 33% дремлют иногда, 3% дремлют в единичных случаях и 7% не могут сосчитать, как часто они это делают.
"Дремота давно стала нормой в кабинах немецких пилотов. То, что изначально задумывалось как краткосрочная мера восстановления сил, превратилось в постоянный ответ на структурное давление. Короткая дремота сама по себе не является критической. Но постоянно уставший экипаж кабины представляет собой значительный риск", – рассказала Катарина Дизельдорф, вице-президент профсоюза.
При этом в профсоюзе подчеркнули, что опрос не является репрезентативным.
В Швеции 7 сентября поезд с боеприпасами и литиевыми батареями сошел с рельсов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript