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Пилот дельтаплана разбился в Актюбинской области

Пилот дельтаплана разбился в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 12:45 Фото: pexels
В Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, произошло крушение дельтаплана. Пилот погиб, передает Zakon.kz.

В Комитете государственной авиации сообщили, что это произошло при выполнении производственных работ. Дельтаплан находился в эксплуатации ТОО "САМГАУ АГРО".

"По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия". Комитет Государственной авиации

В соответствии с Правилами по расследованию происшествии и инцидентов данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом.

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