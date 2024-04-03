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Взрыв газа разрушил частный дом в Мангистау, погибла женщина

Взрыв газа разрушил частный дом в Мангистау, погибла женщина, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 23:17 Фото: ktk.kz
В Мангистауской области при взрыве газа в частном доме погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", ЧП произошло 3 апреля, около трех ночи, когда женщина крепко спала.

"После взрыва от пятикомнатного дома в селе Бейнеу ничего не осталось. Под завалами с трудом удалось найти 42-летнюю хозяйку. Известно, что ее муж находился на вахте, а дети – на работе и учебе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обслуживающей компании утверждают, что делали владельцам жилья замечание и просили заменить самодельный отопительный газовый котел. Однако никаких работ не провели. Специалисты теперь должны выяснить точную причину трагедии.


"По предварительной причине, взрыв газовоздушной смеси произошел из-за утечки природного газа. Департаментом по ЧС возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", – сообщил сотрудник ДЧС Мангистауской области Асан Нурдаулет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 2 апреля в 16:08 подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании газового баллона в частном доме по улице Армандастар. По прибытии огнеборцев Специализированной пожарной части №1 установлено, что на кухне горит газовый баллон, газовая плита. 

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