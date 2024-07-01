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В Узбекистане запретили мероприятия с бесплатной раздачей подарков

Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 05:45 Фото: pixabay
В Узбекистане запретили массовые мероприятия с бесплатной раздачей подарков, сообщает Zakon.kz.

Кабинет министров Узбекистана наложил запрет на привлечение жителей страны к массовым мероприятиям при помощи бесплатной раздачи подарков. Подписанное главой правительства постановление опубликовано в национальной базе данных законодательства Узбекистана 29 июня.

Также с целью рекламы теперь запрещается продавать товары по "чрезмерно заниженным ценам" . Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Оказалось, что в начале июня три человека из руководства ташкентского парка получили 15 суток ареста из‑за акции с раздачей бесплатных игрушек в День защиты детей. Тогда на станции метро "Машиностроителей" началась давка, подходы к парку и внутренняя территория самого парка оказались полностью заполнены людьми, а на ближайших дорогах образовались пробки в 10 баллов.

Также сильнейшая жара, установившаяся на территории Узбекистана, стала причиной введения ограничения скорости движения поездов.

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