В Узбекистане запретили мероприятия с бесплатной раздачей подарков

В Узбекистане запретили массовые мероприятия с бесплатной раздачей подарков, сообщает Zakon.kz.

Кабинет министров Узбекистана наложил запрет на привлечение жителей страны к массовым мероприятиям при помощи бесплатной раздачи подарков. Подписанное главой правительства постановление опубликовано в национальной базе данных законодательства Узбекистана 29 июня.

Также с целью рекламы теперь запрещается продавать товары по "чрезмерно заниженным ценам" . Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Оказалось, что в начале июня три человека из руководства ташкентского парка получили 15 суток ареста из‑за акции с раздачей бесплатных игрушек в День защиты детей. Тогда на станции метро "Машиностроителей" началась давка, подходы к парку и внутренняя территория самого парка оказались полностью заполнены людьми, а на ближайших дорогах образовались пробки в 10 баллов.

Также сильнейшая жара, установившаяся на территории Узбекистана, стала причиной введения ограничения скорости движения поездов.