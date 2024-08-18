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Дети и подростки в Актау устроили давку во время бесплатной раздачи наушников

дети, давка, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 10:12 Фото: lada.kz
Дети и подростки в Актау чудом не пострадали во время акции по раздаче бесплатных наушников и товаров для телефонов, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, некоторых несовершеннолетних зажали в толпе. В итоге на место проведения мероприятия пришлось вызывать правоохранителей.

В Департаменте полиции Мангистауской области пояснили, что организатор не уведомил акимат о планах устроить такую акцию. За это его привлекли к административной ответственности.

Ранее в Узбекистане запретили массовые мероприятия с бесплатной раздачей подарков. Соответствующее постановление подписал глава правительства страны 29 июня 2024 года.

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