Дети и подростки в Актау устроили давку во время бесплатной раздачи наушников

Дети и подростки в Актау чудом не пострадали во время акции по раздаче бесплатных наушников и товаров для телефонов, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, некоторых несовершеннолетних зажали в толпе. В итоге на место проведения мероприятия пришлось вызывать правоохранителей.

В Департаменте полиции Мангистауской области пояснили, что организатор не уведомил акимат о планах устроить такую акцию. За это его привлекли к административной ответственности.

Ранее в Узбекистане запретили массовые мероприятия с бесплатной раздачей подарков. Соответствующее постановление подписал глава правительства страны 29 июня 2024 года.