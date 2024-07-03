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Врач-нефролог из Махачкалы вызвала ажиотаж среди коллег

Соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 08:08 Фото: pixabay
Врач-нефролог из Махачкалы завирусилась с видео, в котором пишет, что лечит почки, а не нефоров, сообщает Zakon.kz.

Ролик под песню The Pixies "Where Is My Mind" появился на странице в Instagram махачкалинской детской клиники. В комментариях к нему врачи принялись объяснять свои специализации с помощью каламбуров. Среди них – педиатры, ветеринары, окулисты, дерматологи и стоматологи.

Например, маммолог разъяснил, что лечит не мам. А педиатр подчеркнул, что имеет дело именно с детьми. Дерматолог объяснила, что связана с людьми, а не с тем, чем может показаться. В свою очередь "нефоров", так на молодежном сленге называют неформалов, вызвались принять психиатры.

"Я – ветеринар. Я лечу животных, а не ветеранов", – с юмором оставил комментарий другой пользователь.

Окулист в своем чувстве юмора пошел дальше. Врач пишет, что не имеет никакого отношения к автомобилю марки "Ока".

На днях Европейская комиссия вынесла предупреждение Meta за ее политику платной подписки на сервисы без рекламы в Instagram и Facebook, а также за сбор персональных данных.

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