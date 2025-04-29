#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Мир

Брак по дружбе: китайцы нашли способ уйти от сплетен и давления семьи

В Китае стали популярными браки между друзьями, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 08:44 Фото: pixabay
Все больше молодежи в Китае вступает в брак со своими друзьями, чтобы избежать давления семьи и общества, сообщает Zakon.kz.

Они живут вместе, делят расходы, но не вступают в сексуальные отношения, пишет South China Morning Post. Юридически такие пары являются супругами. Оба могут встречаться с кем-то вне брака, а если решат завести ребенка, то воспользуются искусственным оплодотворением или усыновлением.

Так, 35-летняя жительница Чунцина четыре года назад вышла замуж за своего лучшего друга. После регистрации брака они договорились не устраивать свадьбу, а также не заводить детей. Супруги спят в разных комнатах и сохраняют личное пространство друг друга. Также каждый из них откладывает часть зарплаты на общий счет для оплаты совместных поездок.

33-летняя китаянка Хлоя в прошлом году вышла замуж за своего университетского друга.

"Все женщины моего возраста выходят замуж и рожают детей. Брак по дружбе помогает избежать сплетен", – рассказала женщина.

Они с мужем подписали брачный договор, в котором указаны общие расходы на ведение домашнего хозяйства, раздельное владение имуществом и визиты к родственникам друг друга. Если кто-то из супругов однажды встретит настоящую любовь, то второй не будет препятствовать разводу.

К слову, сотрудники китайской компании по производству стоматологической продукции сравнили свой рабочий день с пребыванием в тюрьме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Путин продлил срок для легализации мигрантов
Мир
07:54, Сегодня
Путин продлил срок для легализации мигрантов
Мишель Обама боится депортации
Мир
07:34, Сегодня
Мишель Обама боится депортации
Хозяин ахалтекинского скакуна в Туркменистане получил автомобиль от президента
Мир
06:25, Сегодня
Хозяин ахалтекинского скакуна в Туркменистане получил автомобиль от президента
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: