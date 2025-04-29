Брак по дружбе: китайцы нашли способ уйти от сплетен и давления семьи

Все больше молодежи в Китае вступает в брак со своими друзьями, чтобы избежать давления семьи и общества, сообщает Zakon.kz.

Они живут вместе, делят расходы, но не вступают в сексуальные отношения, пишет South China Morning Post. Юридически такие пары являются супругами. Оба могут встречаться с кем-то вне брака, а если решат завести ребенка, то воспользуются искусственным оплодотворением или усыновлением.

Так, 35-летняя жительница Чунцина четыре года назад вышла замуж за своего лучшего друга. После регистрации брака они договорились не устраивать свадьбу, а также не заводить детей. Супруги спят в разных комнатах и сохраняют личное пространство друг друга. Также каждый из них откладывает часть зарплаты на общий счет для оплаты совместных поездок.

33-летняя китаянка Хлоя в прошлом году вышла замуж за своего университетского друга.

"Все женщины моего возраста выходят замуж и рожают детей. Брак по дружбе помогает избежать сплетен", – рассказала женщина.

Они с мужем подписали брачный договор, в котором указаны общие расходы на ведение домашнего хозяйства, раздельное владение имуществом и визиты к родственникам друг друга. Если кто-то из супругов однажды встретит настоящую любовь, то второй не будет препятствовать разводу.

К слову, сотрудники китайской компании по производству стоматологической продукции сравнили свой рабочий день с пребыванием в тюрьме.