Парламент Венгрии проголосовал за выход из юрисдикции Международного уголовного суда

29 апреля парламент Венгрии проголосовал за выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет", – заявил глава МИД.

The Hungarian Parliament just voted to withdraw from the @IntlCrimCourt. With this decision, we refuse to be part of a politicized institution that has lost its impartiality and credibility. pic.twitter.com/C9dit8xaB8 — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 29, 2025

Теперь власти Венгрии должны уведомить о своем решении ООН. Оно вступит в силу через год после подписания соответствующего закона.

Отметим, Венгрия утвердила учредительный документ МУС (Римский статут) в 1999 году, а ратифицировала его в 2001-м.

В начале месяца сообщили, что правительство Венгрии решило выйти из Международного уголовного суда после прибытия премьер-министра Израиля Биньянмина Нетаньяху с государственным визитом. Ранее МУС выдал ордер на его арест.

Также ранее стало известно, что Венгрия отменяет подоходный налог для женщин с детьми. Теперь женщины с одним ребенком не будут платить подоходный налог до момента достижения им 30 лет, а матери двоих и более детей освобождаются от налога пожизненно. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х 16 марта 2025 года.

