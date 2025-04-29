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Мир

Парламент Венгрии проголосовал за выход из юрисдикции Международного уголовного суда

столица и крупнейший город Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 21:07 Фото: pixabay
29 апреля парламент Венгрии проголосовал за выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет", – заявил глава МИД.

Теперь власти Венгрии должны уведомить о своем решении ООН. Оно вступит в силу через год после подписания соответствующего закона.

Отметим, Венгрия утвердила учредительный документ МУС (Римский статут) в 1999 году, а ратифицировала его в 2001-м.

В начале месяца сообщили, что правительство Венгрии решило выйти из Международного уголовного суда после прибытия премьер-министра Израиля Биньянмина Нетаньяху с государственным визитом. Ранее МУС выдал ордер на его арест.

Также ранее стало известно, что Венгрия отменяет подоходный налог для женщин с детьми. Теперь женщины с одним ребенком не будут платить подоходный налог до момента достижения им 30 лет, а матери двоих и более детей освобождаются от налога пожизненно. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х 16 марта 2025 года.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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