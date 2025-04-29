Саудовская Аравия ужесточит наказания за нарушение правил Хаджа

Саудовская Аравия вводит новые правила посещения Мекки и Медины в период Хаджа, ужесточая меры за попытки совершить его без специального разрешения, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что новые правила вступят в силу 30 апреля и будут действительны на протяжении 44 дней.

Как передает Arab news, Министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило о введении новых штрафов за нарушение правил, касающихся получения разрешений на участие в паломничестве Хадж, а также за содействие таким нарушениям.

"Лица, уличенные в совершении Хаджа или попытке его совершения без официального разрешения, будут оштрафованы на сумму до 20 000 саудовских риалов (около 5 330 долларов США). Та же мера применяется к обладателям туристических виз, если они попытаются въехать в Мекку или в другие святые места, либо находиться там в указанный период", – говорится в информации.

Также подвергнутся серьезным санкциям граждане и резиденты, оказывающие помощь тем, кто нарушает правила Хаджа.

Штраф до 100 000 риалов грозит каждому, кто оформляет визы для лиц, пытающихся совершить Хадж без разрешения, а также скрывает их пребывание или оказывает любую помощь, способствующую нарушению.

Вместе отмечается, что отдельные меры предусмотрены для нелегалов как проживающих в королевстве без статуса, так и просрочивших визу.

"Любой, кто попытается совершить Хадж без разрешения, будет депортирован, а также лишён права на въезд в Саудовскую Аравию сроком на 10 лет", – говорится в новых правилах.

Хадж – это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии, где в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама – священная Кааба. Он совершается в первые 10 дней 12-го месяца Зуль-хиджа по исламскому календарю. В 2025 году Хадж начнется 4 июня.

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