Около 300 пожарных тушат один из цехов верфи в Германии

По информации телеканала NDR, пламя охватило один из цехов верфи Люрссен в округе Рендсбург еще утром. Вместе с верфью сгорела стоявшая в цеху яхта.

Пожар тушат несколько сотен человек.

На данный момент возгорание локализовано, пламени не удалось распространиться на другие постройки. В результате инцидента пострадал один человек: он отравился дымом и получил легкие травмы. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 30 человек, проживающих в близлежащих районах.

