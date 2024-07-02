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Около 300 пожарных тушат один из цехов верфи в Германии

в Германии разгорелся крупный пожар в одном из цехов верфи, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 01:55 Фото: wikipedia.org
На верфи, расположенной на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NDR, пламя охватило один из цехов верфи Люрссен в округе Рендсбург еще утром. Вместе с верфью сгорела стоявшая в цеху яхта.

Пожар тушат несколько сотен человек.

"На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб", – говорится в сообщении.

На данный момент возгорание локализовано, пламени не удалось распространиться на другие постройки. В результате инцидента пострадал один человек: он отравился дымом и получил легкие травмы. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 30 человек, проживающих в близлежащих районах.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте горели бутики на одном из рынков.

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