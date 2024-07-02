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Законодательство РК

В Шымкенте горели бутики на одном из рынков

В Шымкенте горели бутики на одном из рынков , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 05:29 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о возгорании торговых бутиков на одном из рынков Шымкента. Пожар произошел ночью 2 июля на площади в 280 квадратных метров, передает Zakon.kz.

Кроме торговых бутиков, по информации МЧС, были повреждены две автомашины.

Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается. 

Ранее сообщалось о другом крупном пожаре, на этот раз в Алматы. Накануне здесь загорелось здание бывшей железнодорожной больницы.


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