ЕС рассматривает возможность оштрафовать соцсеть Илона Маска

Евросоюз планирует наложить штраф на соцсеть Х (бывшую Twitter), которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Bloomberg, штраф хотят наложить в размере шести процентов от ее мировой прибыли. Отмечается, что сумму планируют взыскать до конца года за нарушение соцсетью новых норм ЕС по контролю онлайн-контента.

Об этом информационному агентству рассказал источник в институтах союза.

Ранее американский миллиардер Илон Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой конституции США.