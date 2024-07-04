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ЕС рассматривает возможность оштрафовать соцсеть Илона Маска

соцсеть Илона Маска может оштрафовать Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 01:51 Фото: pixabay
Евросоюз планирует наложить штраф на соцсеть Х (бывшую Twitter), которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Bloomberg, штраф хотят наложить в размере шести процентов от ее мировой прибыли. Отмечается, что сумму планируют взыскать до конца года за нарушение соцсетью новых норм ЕС по контролю онлайн-контента.

Об этом информационному агентству рассказал источник в институтах союза.

Ранее американский миллиардер Илон Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой конституции США.

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