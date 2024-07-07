Новый премьер-министр Великобритании переезжает со своим котом

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер переезжает на Даунинг, 10 со своим котом, сообщает Zakon.kz.

По данным Mail Online, такой неожиданный поворот событий может обернуться настоящей драмой для кота Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции премьер-министра. Он работает на Даунинг, 10 уже 13 лет и пережил смену шестерых лидеров страны. У кота Ларри даже есть своя страница в социальной сети Х, где регулярно публикуются забавные эпизоды из его жизни.

Фото: Х/Number10cat

Проблема в том, что у нового премьер-министра Кира Стармера есть своя кошка Жожо. Они скоро переедут в резиденцию и Ларри придется проявить кошачью дипломатию. А все потому, что новый премьер не может оставить кошку. Оказалось, что его дети обожают своего питомца.

Кир Стармер с супругой, фото: Instagram/keirstarmer

В общем, назревает настоящий политический конфликт, к которому будет приковано внимание большинства британских СМИ. Ведь публикации с Ларри всегда вызывают положительные эмоции у местных жителей.

Larry the cat prepares for new UK Prime Minister at Number 10 Downing Street pic.twitter.com/AkGgXHlqHI — The Associated Press (@AP) July 5, 2024

5 июля на своей странице в Х, кот Ларри сообщил, кто стал главным в Британии после ухода Риши Сунака.