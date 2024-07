Новый премьер-министр Великобритании переезжает со своим котом

По данным Mail Online, такой неожиданный поворот событий может обернуться настоящей драмой для кота Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции премьер-министра. Он работает на Даунинг, 10 уже 13 лет и пережил смену шестерых лидеров страны. У кота Ларри даже есть своя страница в социальной сети Х, где регулярно публикуются забавные эпизоды из его жизни.

Проблема в том, что у нового премьер-министра Кира Стармера есть своя кошка Жожо. Они скоро переедут в резиденцию и Ларри придется проявить кошачью дипломатию. А все потому, что новый премьер не может оставить кошку. Оказалось, что его дети обожают своего питомца.

В общем, назревает настоящий политический конфликт, к которому будет приковано внимание большинства британских СМИ. Ведь публикации с Ларри всегда вызывают положительные эмоции у местных жителей.

Larry the cat prepares for new UK Prime Minister at Number 10 Downing Street pic.twitter.com/AkGgXHlqHI