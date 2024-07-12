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Популярному британскому зоологу грозит 249 лет тюрьмы за шокирующие пристрастия

Зоолог, британский, зоофилия, суд, Австралия, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 13:45 Фото: Facebook/Adam Britton
Британского эксперта по крокодилам Адама Бриттона судят за жестокое обращение с животными и скотоложество, сообщает Zakon.kz.

53-летний Адам Бриттон родился в Западном Йоркшире, имеет степень зоолога в Университете Лидса и степень доктора философии в Университете Бристоля. Вместе с женой он жил в Австралии, где работал на ВВС как эксперт по диким крокодилам. Также занимался научной деятельностью в Университете Дарвина. Он хорошо известен зрителям BBC и National Geographic и часто делился в социальных сетях фотографиями своих животных.

В суде мужчина признал 60 обвинений. Кадры, как он насилует, пытает и убивает собак, подсудимый снял на видео. "Камеру пыток" он организовал на территории своего дома в контейнере. За два года Бриттону удалось приютить 42 собаки, которых он впоследствии жестоко пытал. Он часто забирал питомцев из ничего не подозревающих семей, которые не могли содержать своих собак. И теперь ему грозит пожизненное заключение до 249 лет в Австралии.

Как пишет Mirror, судебные заседания по делу несколько раз откладывали из-за ярости зоозащитников.

В прошлом году Бриттону были предъявлены обвинения по восьми пунктам в скотоложестве, четырем пунктам в хранении и передаче материалов, содержащих сцены насилия над детьми, и 37 пунктам в жестоком обращении с животными.

Защита Бриттона заявила, что он был подвержен "парафилии" в течение двух лет, тогда и совершал преступления. Когда это состояние обсуждалось в суде, Бриттон плакал. Дело отложили до получения психиатрического заключения и должно продолжиться 8 августа.

Отмечается, что подсудимый выкладывал в Telegram видеозаписи своих действий для подобных себе. В одном сообщении он написал: "Я подавлял это. В последние несколько лет я снова выпустил это наружу, и теперь я не могу остановиться. Я не хочу". Онлайн-сыщик опознал Бриттона и вызвал полицию, которая провела обыск в его доме в Дарвине. Полицейские изъяли 44 устройства и инструмента из его дома и обнаружили на его компьютере файлы о насилии над детьми.

Факт зоофилии выявляли и в Казахстане. В 2020 году столичные волонтеры заявили об обнаружении четырех изнасилованных собак.

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